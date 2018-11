Gaskomfur blæste vinduer ud: Eksplosion midt i Svendborg

29-årig mand kom alvorligt til skade med armen, da et gaskomfur sprang i luften i hans lejlighed.

Svendborg: En 29-årig mand kom alvorligt til skade med armen, da et gaskomfur i hans lejlighed på Rødkilde Møllevej ved foden af Galgebakken i Svendborg eksploderede tirsdag eftermiddag.

Manden stod ved komfuret og var ved at lave mad, da ovnen pludselig eksploderede og blæste to vinduer ud og desuden forårsagede, at en keramisk kogeplade blev sprængt i stykker. Eksplosion skete klokken 17.10.

En kvindelig nabo kom løbende og sendte straks bud efter politi og en ambulance. Hun beskrev skaderne på naboens arm som alvorlige, og hun kunne se naboen blive behandlet på stedet, inden han blev kørt af sted til sygehuset i Svendborg.

Vagtchef ved Fyns Politi, Anders Furbo Therkelsen, kender ikke den 29-åriges tilstand, men fortæller, at han er blevet ramt på armen af noget glas ved den kraftige eksplosion.

Anders Furbo Therkelsen oplyser også, at ingen af de øvrige beboere i de små et-værelses lejligheder i rækkehuskomplekset på Rødkilde Møllevej var i fare ved ulykken.