Garanti for adrenalinsus: Store Vinterbadedag ved Hotel Christiansminde

Svendborg: Et koldt hav, flere hundrede varme, modige kroppe, saunaer, vildmarksbade og brunch med udsigt og til spotpris.

Med nu tre år på bagen kan man godt kalde Hotel Christiansmindes Store Vinterbadedag en tradition - endda en velbesøgt en af slagsen - og i år finder fælleskuldechokket sted søndag 27. januar fra klokken 11.30 til 14.

Alle er velkomne, og man må både hoppe i havet eller nøjes med at kigge på dem, der gør det. For de førstnævnte venter der varme oppe på græsset foran hotellet i form af en mobil sauna og et par vildmarksbade til fri afbenyttelse.

Og vil man forkæle sig selv yderligere oven på dukkerten, kan man booke bord til brunch på hotellet til 150 kroner i dagens anledning.

Dagen begynder klokken 11, hvor der er løbende udskænkning af kaffe, dramme og suppe, og herefter kan man selv vælge, om man vil klæde om på stranden, i badehusene ved badebroen eller i hotellets lokaler, der dog er uden brusebad. Alt - inklusiv endorfin- og adrenalinsuset - er gratis. /jurb