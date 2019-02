Rikke Bekker bliver ny chefredaktør for Fyns Amts Avis - en arbejdsplads, hun har en lang fortid hos.

Svendborg: Som helt lille løb hun rundt her i huset. Dengang lå trykkeriet i kælderen, og aviserne kørte rundt oppe i loftet. Hun har siddet ved omstillingsbordet og taget telefonen, lavet lokalsport og været en del af avisens ungdomsredaktion, som sendte radio. Hun har sågar været klagechauffør - et job, der bestod i at køre rundt hver aften i en Toyota Hiace-varebil og aflevere aviser til dem, der ikke havde fået den leveret tidligere på dagen. Jo, Rikke Bekker har en ganske lang fortid hos Fyns Amts Avis. Og nu er hun tilbage. Denne gang for at indtage stolen som chefredaktør. - Det er en sindssyg vigtig avis, som er i en vigtig omstillingstid. Jeg lever selv og trækker vejret her i området, som derfor jo er det bedste og vigtigste område for mig. Derfor er vigtig, at vi har en stærk lokalavis her, som følger med tiden, og som hjælper folk med at fortælle dem om alle de ting, der sker her, lyder det fra den nye chefredaktør, som blev præsenteret for avisens medarbejdere torsdag eftermiddag.

Rikke Bekker Rikke Bekker er 46 år. Hun er uddannet journalist fra Danmarks Journalist Højskole i 1997.Siden har hun arbejdet som programchef på TV2, været reporter på TV2-nyheder og selvstændig filmproducent, inden hun i 2011 blev redaktør for Fyns Amts Avis' Svendborgredaktion og siden redaktionschef.



I 2013 forlod hun avisen for at blive redaktionschef på TV2/Fyn.



Rikke Bekker bor i Åbyskov med sin mand Klaus Birch, der ejer tv-produktionsselskabet B-film. Sammen har de to døtre på 20 og 16 år og en søn på 12.

Den nye chefredaktør på Fyns Amts Avis, Rikke Bekker, er et velkendt ansigt. Hun har således en lang fortid på avisen, hvor hun har været lidt af hvert. Foto: Katrine Becher Damkjær

Fylde i folks liv Rikke Bekker var senest ansat på avisen i perioden 2010-2013, hvor hun først var Svendborgredaktør og siden redaktionschef, og kommer nu fra en stilling som redaktionschef på TV2/Fyn. Nu glæder hun sig over at vende hjem til huset i Sct. Nicolai Gade. - Det er super fedt at være tilbage. Det er velkendt, men samtidigt har jeg den her helt nye fornemmelse af, at nu er der også noget, som skal forandres og tilpasses en ny medietid, siger hun og løfter sløret for, hvad hun mener med det. - Jeg elsker at tage min printavis ud af postkassen hver morgen, men jeg lever også mit liv på web med pushbeskeder og bruger meget tid på de sociale medier, for det synes jeg, er sjovt. Dér skal vi som avis også være. Så jeg ser os som et mediehus, som kan noget med på mange forskellige platforme, ligesom vi er gode til de fysiske events med samtalesaloner og fællessang. Alle den slags ting, hvor vi samler mennesker, siger hun. - Jeg vil gerne fylde noget i folks liv. At få folk, der bor på Sydfyn og øerne, til at trække vejret sammen med os. At de ikke kan undvære os. De må gerne være sure og skælde ud på os. Gå i debat og være uenige med os. Vi skal bare ikke være ligegyldige for dem. Det gælder både unge som gamle. Det er noget af det vigtigste for mig.

Mindre selvfede Det er endnu uafklaret, hvornår Rikke Bekker præcist sætter sig i stolen som chefredaktør, da hun fortsat er på kontrakt hos TV2/Fyn. Men når det sker, vil hun bruge en del af den første tid på at slå ørerne ud. - Jeg vil sindssygt gerne finde ud af, hvor medarbejderne står, og hvad de har af gode idéer. Og så vil jeg helt vildt gerne finde ud af, hvor svendborggenserne, ærøboerne og langelænderne står henne. Hvad vil de gerne have, og hvad har de lyst til? Så jeg skal virkelig lytte, og så skal vi flytte os efter, hvor folk er, siger hun. - På den måde håber jeg, at læserne vil tænke, at vi er mindre selvfede som medie. At vi bliver mere lyttende og forsøger at forstå dem mere. Og så håber jeg, at vi bliver mere livfulde og udstråler, at vi tror på fremtiden, og at vi har noget at bidrage med.