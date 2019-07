Gammel Torvedag i Svendborg - med gratis kaffe og rundstykker til de morgenduelige

Børnehjørne, dyr og biler

I Krøyers have vil der være indrettet børnehjørne, hvor der kan leges som dengang, oldefar gik i matrostøj, og hvor det naturhistoriske museum Naturama har lovet at komme og vise spændende dyr frem.

Også en udstilling af velholdte veteranbiler bydes der på, og i det hele taget er der underholdning en masse i form af blandt andet musik fra Peder Most Garden og Carolinekoret, pop-up-teater fra Skillingerne klokken 10 og 11, byvandringsspillet Et Børneliv, som kan opleves i tidsrummet fra klokken 12 til 14, samt muligheden for at lade sig transportere rundt i byen i hestevogn.