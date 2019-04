Gamle træskibe rykker op på torvet

Svendborg: Tre fluer med et smæk.

Sådan kan en markant beslutning om Svendborgs fremtid bedst betegnes.

Den løser problemerne med springvandets placering, de manglende arrangementer på byens torv og træskibenes tilhørsforhold til træskibsbroen i byens havn.

I et beslutningsreferat fra det seneste møde i Svendborg Kommunes Teknik- og Maritimudvalg fremgår det, at en unavngiven medarbejder under arbejdet med at finde en ny placering til springvandet på torvet på et tidspunkt ved en fejl kom til at tegne hele torvet blåt.

Tegningen blev delt på rådhusets intranet. Først som en joke, men det ændrede sig, da den på et tidspunkt nåede politikerne.

Fra både rød og blå side kunne man se enorme perspektiver i at omdanne torvets fliser til et stort bassin.

- Det vil jo en gang for alle fjerne enhver illusion om at kunne parkere sin bil på torvet, lyder det fra det socialdemokratiske medlem af udvalget.

Da der for nyligt begyndte at opstå uro om fremtiden for de gamle sejlskibe på træskibsbroen i Svendborg Havn, blev perspektiverne endnu større.

- Det kunne være fantastisk at få flyttet skibene op i rum sø på torvet. Så slap vi også med bøvlet for at finde på arrangementer. Det er jo altid sjovt at se på et gammelt træskib, lyder det fra socialdemokraten.

Fra Venstres side er der ligeledes udelt begejstring over projektet. Samtidig viser det sig, at det vilde tip Fyns Amts Avis fik for nylig om, at færgen Ærøsund skulle hæves fra Svendborgsund måske ikke var så vildt alligevel.

- Hvis du lover ikke at sige noget til socialdemokraterne, så tør jeg godt sige, at vi arbejder på at få Ærøsund hævet og lagt op på torvet. På den måde kunne vi få etableret 35 nye parkeringspladser. Det er ren win-win, lyder det fra Venstres medlem af Teknik- og Maritimudvalget.

Springvandet, som på sin vis satte gang i det hele, skal efter planen placeres i vandet, sådan som det stod i Mølledammen, før det blev flyttet tilbage på torvet,

Hvis alt klapper, så er torvet i Svendborg lagt under vand 1. april 2020.

I 2021 skal skibene så flyttes igen midlertidigt for at skabe plads til det ellers vragede havnebad i forbindelse med landsstævnet.