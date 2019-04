Galleri: Til kamp for flere pædagoger: Svendborg-demonstration forsøgte at råbe Christiansborg op

Svendborg: Forældre med børn i barnevogne fyldte Svendborgs gader lørdag.

Sammen med en stor flok bedsteforældre demonstrerede de for flere pædagoger i daginstitutionerne. Målet var at lave så meget larm, at de kunne høre det på Christiansborg.

Om det lykkedes er Line Egelund i tvivl om, men hun har et ønske til den kommende valgkamp.

- Kan det ikke handle om noget andet end udlændingepolitik denne gang, for eksempel børnene?, lød opfordringen fra Line Egelund, der havde sin fireårige datter Liv med til demonstrationen.