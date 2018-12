Gadeplansmedarbejder Flemming Sørensen: Jeg går til mange begravelser

- Det kan svinge mellem forskellige typer af misbrug - flere og færre narkomaner - flere og færre alkoholikere. Men vi ser i høj grad nu, at der er en stor gruppe, der er ved at drikke sig ihjel.

Der er snart ikke flere af de gamle tilbage fra dengang, Flemming Sørensen startede i miljøet for 19 år siden.

- Enten er de døde af en OD (overdosis. red.) eller af følgeskaderne af misbruget. Jeg har vel gået til en fire-fem begravelser om året de senere år.

- Nogle gange har det kun været præsten, bedemanden og mig. Andre gange har der været nogle fra miljøet, som godt ville med. Men der er også nogle, der ikke har lyst til at blive mindet om døden og bliver hjemme.

- Det giver tit anledning til nogle gode snakke, siger Flemming Sørensen.

Ikke alle er dog lige hårdt ramt af trangen til alkohol.

- Der findes jo også nogle, der godt nok drikker hver dag, men bare knap så meget - nogle som måske endda har et arbejde og først drikker efter fyraften, siger han og fortæller, at det for ham er hverdagens små mirakler, der gør det hele værd.

- Vi skal ikke have som mål at gøre dem stoffri eller ædru - for så kommer vi på overarbejde. Vi skal have som mål at flytte små ting. For eksempel har vi en, der nu er nede på kun at drikke seks øl om dagen. Det er en kæmpe sejr for ham, og han vil lade det være ved det. Det støtter vi ham i.

- De vil jo gerne hjælpes - gerne til tandlæge og læge, siger Flemming Sørensen og nævner Udsattetandplejen.

- Vi ved, at tandbetændelse kan gå i hjertet. De tandlæger redder simpelthen liv!

- Og så er det utroligt at se, som de borgerne ranker ryggen, når de rejser sig fra tandlægestolen og har fået ordnet deres tænder. Så tør de smile, og de får selvtillid - nogle har endda fået et arbejde. Det er virkelig en indsats, der batter, siger han.