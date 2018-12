Går på gaden for menneskerettighederne: Demonstration mod stramninger på flygtningeområdet

Mandag er der demonstration rundt om i landet for at vise utilfredshed med stramningerne på flygtningeområdet, som blev vedtaget på finansloven. Antiracistisk Netværk står bag demonstration i Svendborg.

Dermed tilslutter Svendborg sig Mellemfolkeligt Samvirkes demonstrationer rundt om i andre danske byer. Anledningen er egentligt at fejre 70-året for menneskerettighederne, men også for at vise utilfredshed med de aktuelle stramninger på flygtningeområdet i finansloven.

Her er der indkaldt til demonstration under overskriften: "Nu er det nok! Hold fast i menneskerettighederne!"

Håber på mange

Der vil i løbet af eftermiddagen være taler fra en række lokale aktører. Først kommer lærer Gro Caspersen, der har i en årrække arbejdet for at indgyde sine tosprogede elever på Nymarkskolen, sammen med to syriske kvinder, som giver et indblik i flygtninges oplevelse af debatklimaet.

Siden kommer også filminstruktør fra Ærø, Helle Toft Jensen, den tidligere leder af Asylskolen i Ollerup, Morten Andersson samt musikerne Knud Mortensen og Nicolai Dam.

Arrangørerne satser på fin opbakning til demonstrationen, der begynder 16.30.

- Vi oprettede begivenheden Facebook torsdag formiddag, og to døgn efter havde 250 klikket, at de deltager, og endnu flere er interesserede. Så vi håber, at der kommer mange, forklarer Jesper Kiel.