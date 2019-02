Svendborg: Står det til Trine Bramsen (S) og resten af Socialdemokratiet, skal der efter et valg ske en udflytning af uddannelsesinstitutioner. Og i sådan en udflytning vil det fynske folketingsmedlem arbejde for, at Svendborg Kommune inden for en nær fremtid vil kunne tilbyde en læreruddannelse.

- Vi synes, at professionsuddannelser som læreruddannelsen skal ligge lokalt. Vi har set en rapport, der viser, at ligger eksempelvis lærerseminariet lokalt, har det stor betydning for bosætningen, fortæller Trine Bramsen.

Rapporten hun henviser til er udarbejdet af Damvad og viser blandt andet, at 65 procent af de studerende, som flytter til en by for at studere på en af University College Lillebælts uddannelser, ender med at blive boende i byen efterfølgende.

- Det er vigtigt at have øje på, hvor stor en betydning det har for det sydfynske, at der eksempelvis ikke er et lærerseminarium, pointerer Trine Bramsen.

- Vi er så rige i det sydfynske på efterskoler og på hele det pædagogiske miljø. Og står det til mig, bør der være en politisk prioritering af et lærerseminarium i Svendborg. Og det vil jeg byde ind med, når vi som parti skal se på, hvor vi kan placere uddannelser i for at styrke lokalsamfundene, lover Trine Bramsen.