Fynsk folketingspolitiker: Rute 9-forbedringer baner vejen for fremskudt færgehavn

Med regeringens aftale med Dansk Folkeparti om at kaste 125 millioner kroner efter forbedringer af Rute 9 er vejen banet for politisk opbakning til fremskudt færgehavn mellem Spodsbjerg-Tårs, mener den fynske folketingspolitiker, Erling Bonnesen (V).

Sydfyn: Regeringen og Dansk Folkeparti er enedes om en aftale, der indebærer investeringer i forbedringer i Rute 9 for 125 millioner kroner i 2024.

Og den aftale er et vigtigt skridt på vejen til at sikre politisk opbakning til den fremskudte færgehavn ud for Tårs, der skal reducere sejltiden mellem Langeland og Lolland, mener den fynske folketingspolitiker, Erling Bonnesen (V).

- Jeg er glad for, at der nu bliver taget fat på Rute 9, for det er en anderkendelse fra hele blå lejr om, at vi skal have lavet hurtigere fremkommelighed fra Svendborg til Maribo, for når Femern-forbindelsen bliver etableret, vil vi se øget trafik fra Sydfyn over Langeland og Lolland, siger Erling Bonnesen og fortsætter:

- At der nu bliver sat penge af til Rute 9 er en anerkendelse af, at infrastrukturen på Sydfyn er vigtig, og det baner vejen for, at en udskudt færgehavn med reduceret sejltid kan blive en realitet på et senere tidspunkt. Dette er en principielt meget vigtig anerkendelse, siger Erling Bonnensen.

Han glæder sig desuden over, at regeringen i aftalen med Dansk Folkeparti har sat penge af til, at man kan opføre støjskærme langs Rute 9 ved Sundbrovej i Svendborg.

- Også der har vi fået et godt sydfynsk fodaftryk i den her aftale, siger Erling Bonnesen.