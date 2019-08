Fynsk MF'er om Løkkefarvel: Det river i kroppen

Den fynskvalgte Venstre-mand, Erling Bonnesen, kalder det en følelsesladet dag at måtte sige farvel til både formand og næstformand i partiet. Nu håber han, at potentielle afløsere hurtigt melder sig på banen.

Fyn: En meget hård og dramatisk dag for alle Venstrefolk.

Sådan betegner det fynske folketingsmedlem Erling Bonnesen dagen, hvor Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen besluttede sig for at trække sig som henholdsvis formand og næstformand for partiet.

- Det river i kroppen, når det er, at både formand og næstformand trækker sig. Så ja, det er jeg ked af, og det er en bevægende dag at gennemleve, siger Erling Bonnesen i telefonen, efter han netop havde forladt hovedbestyrelsesmødet i Vejle.

- Det er meget følelsesladet for alle i Venstre i helt utrolig grad. Det er en dramatisk beslutning, som rykker i os alle sammen, og nu står formands- og næstformandsstol pludseligt ledige. Så det er en bevægende dag, men det er præcis i sådan en situation, vi må vise overskud og sende en tak til dem begge.

- De har ydet en kæmpe indsats for Venstre fra hver deres position og poster gennem tiden, og de skal have stor tak for de resultater, de har skabt, siger Erling Bonnesen.

Når det er sagt, er det her så det rette for partiet?

- Vi kan konstatere, at det var deres egen beslutning at stoppe, og det var de hver især de rette til at vurdere i sidste ende. Jeg er ked af, at de ikke er på pladserne længere, men det er deres eget valg at stoppe.