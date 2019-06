Fynsk DF'er: De sydfynske kommuner bør gå sammen om et maritimt kraftcenter

Danmark skal være et globalt maritimt kraftcenter, fortæller den fynske DF'er Alex Ahrendtsen der foreslår, at Sydfyn byder ind på opgaven. Døren er på klem i Folketinget, vurderer han.

I forslaget skriver Alex Ahrendtsen blandt andet, at Svendborg Erhvervsskole bør indgå et forpligtende samarbejde med de maritime virksomheder på Sydfyn. Erhvervsskolen kunne installere en fuldskalamodel af relevante skibe for at gøre uddannelserne virkelighedsnære.

- Det gør de bedst ved at gå sammen. Det vil være oplagt at placere et maritimt testcenter på Sydfyn. Her har vi så mange maritime virksomheder. Kigger man lidt frem i tiden, vil det være godt, hvis kommunerne sagde, at de vil satse på el og brintfærger. Kommunerne har i forvejen færger i drift, forklarer Alex Ahrendtsen.

- Danmark skal være et globalt maritimt kraftcenter, og jeg foreslår, at Sydfyn byder ind på opgaven.

Åben dør

Der er ikke på forhånd en pulje penge øremærket et nationalt testcenter, men der er åbnet for muligheden, fortæller Alex Ahrendtsen.

- Det kræver, at der er nogen, der byder ind med en plan. Og så kan der tages stilling til det.

- Regeringens vækstplan for 2018 satser på det maritime erhverv i Danmark. Så regeringen har allerede sat et overordnet arbejde i gang. Dermed behøver de sydfynske kommuner ikke at sparke en dør ind. Den er åben. Derfor skal de gribe muligheden, der allerede er skabt.

- Hvis Sydfyn virkelig vil det her, så skal de her fire kommuner gå sammen om det,vedtage en strategi og afsætte nogle midler til det. Og så skal de gå til Folketinget og sige: Det er det her, vi vil. Vil I hjælpe os til at blive et nationalt testcenter?, lyder opfordringen fra Alex Ahrendtsen.

Han henviser til et lignende samarbejde, der er allerede fungerer på Fyn - nemlig Odenses satsning på robotteknologi, velfærdsteknologi og droneområdet.

- Der gik kommunen ind i et samarbejde med universitetet og virksomheder, og den satsning gjorde, at man fik arbejdet sig op til at blive hovedsædet på området.

Sådan en model ser Alex Ahrendtsen gerne, de sydfynske kommuner følger på det maritime område.