Vester Skerninge/Svendborg: Syv gange i løbet af weekenden tog Fyns Politi imod en anmeldelse om indbrud i Svendborg Kommune.

Telefonen ringede første gang fredag kort før klokken 19. Beboeren af en ejendom på Kirsebærhaven i Vester Skerninge kom hjem efter at have været væk i en uge. Vedkommende kunne se, at en gerningsmand var brudt ind og stjålet et dankort, ifølge døgnrapporten.

Klokken ni ringede en anmelder og fortalte om et indbrud i en virksomhed. Der havde ikke været nogen på stedet siden onsdag eftermiddag.

I det tidsrum var blevet stjålet flasker med spiritus, en indkøbskurv med tomme flasker. Og selvom pengekassen på stedet var tom, var den også blevet stjålet.

Lørdag klokken 13.30 ringede en person til Fyns Politi og fortalte, at mens vedkommende havde forladt sin bil i 10 minutter på St. Byhavevej, var der en, der havde stjålet hendes grå rygsæk fra bilen med en mobiltelefon i.

Klokken lørdag klokken 16 kom der endnu en anmeldelse om en stjålen rygsæk. Her havde en eller flere ukendte gerningsmænd brudt et vindue op på Porthusvej i Svendborg og stjålet en rygsæk med betalingskort fra ejendommen.

Et vindue blev også brudt op på Tværvej, fortalte en anmelder klokken 17.30. Indbruddet var sket samme dag i tidsrummet 12-16, oplyser Jens Friis Christensen fra Fyns Politi.

- Gerningsmændene har været i huset. Da vi var ude og lave en gerningsstedsundersøgelse, kunne man ikke konstatere, om noget var stjålet, fortæller han.

Søndag blev et indbrud anmeldt i en kolonihave på Graaesvej i Svendborg. Her var det blevet stjålet en mængde tøj og en computer i tidsrummet fra den 5. juli og frem til fredag den 12./Rashe