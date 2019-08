Fyns Politi efterlyser kraftig mand: Forsøgte at kalde 11-årig pige til sig

Svendborg: En 11-årig pige blev mandag formiddag forsøgt kontaktet af en mand ved Wandallsparken i Svendborg, og politiet er meget interesseret i at finde ud af, hvem manden er, og hvad han ville. Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Politiet vil gerne i kontakt med manden, der beskrives som kraftig og i 50'erne. Han har et rundt hoved og er næsten skaldet med lidt strithår forrest. Han var ifølge politiets oplysninger iført sorte cowboybukser og en grå T-shirt, da han kort efter klokken 10 forsøgte at komme i kontakt med den 11-årige pige.

Manden prøvede at kalde pigen til sig, mens han sad i en bil, der beskrives som flaskegrøn. Politiet har ikke et mærke på bilen, men den var større end en Hyundai I10 og mindre end en Toyota Avensis.

Oplysninger, der kan hjælpe politiet med at finde frem til manden eller kan kaste yderligere lys over hændelsen, kan gives til Fyns Politi på telefon 114.