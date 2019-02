Fyns Amts Avis mener: Parkeringskrig til ingen nytte

Byrådsarbejdet i Svendborg har det seneste år fundet en næsten uvant rolig gænge. En konstituering hen over midten har nærmest sat fløjene uden for indflydelse, og blokpolitik er så godt som elimineret i Svendborg.

Men parkering er undtagelsen.

Senest er det i diskussionen om byfornyelsesprojektet Liv i Min By, som skal gøre byrummet ved banegården mere fodgænger- og cyklistvenligt, at fronterne er trukket skarpt op. Alle er ellers enige om, at projektet er en god idé med spændende perspektiver for Svendborgs byudvikling. Men skitserne peger i retning af 25 færre korttidsparkeringspladser i området, og det får tilsyneladende al dialog til at forstumme. Dels er parterne grundlæggende uenige om parkering, og det er jo fair nok, dels er de dårligt i stand til at anerkende hinandens argumenter.

Men der er også noget af konflikten, som handler om politisk håndværk. I hvert fald hvis man ønsker borgfred, samling og så meget enighed, som muligt. Selv når man er uenige.

Kun fire korttidsparkeringspladser vil være tilbage på Klosterplads, hvis projektet bliver realiseret, som det er tegnet lige nu. Det har fået Venstre i offensiven i forsvar for parkeringspladserne, mens det flertal som bakker op om projektet og processen bag, for det meste bliver i skyttegravene, og kun undtagelsesvis besvarer ilden.

Det er en blanding af politikere, interessenter og borgere, som i styregruppen Områdeforum har fået beslutningskompetencen over projektet, og her er Venstre ikke repræsenteret. Det er tilsyneladende alt for sent gået op for partiet, at der i planerne altså ville blive nedlagt så mange parkeringspladser, og derfor ser man nu den massive offensiv fra partiet, som mener, at man slet ikke tager nok hensyn til forretningsdrivende i midtbyen, som nyder godt af kundernes mulighed for at løbe ærinder i en halv times tid ved at parkere på Klosterplads.

Venstre må tage på sig, at partiet ikke skulle have givet pladsen i Områdeforum fra sig, og at de måske kunne have været lidt mere opmærksomme. Men politikerne i Områdeforum - som et absolut minimum Socialdemokraterne - burde have set risikoen for endnu et voldsomt parkeringsslag og aktivt søgt et kompromis med Venstre. Og hvis ikke dem, så borgmester Bo Hansen (S).

I stedet for at have en chance for at nå frem til en form for kompromis på forkant, skal sagen nu for andet byrådsmøde i træk diskuteres for åbent tæppe. Og Venstre vil nu have udsat projektet, som de jo ellers er tilhængere af, i forsøget på at maksimere antallet af parkeringspladser. Hvilket måske i sidste ende tvinger Socialdemokraterne, Konservative og alle de andre til at stemme det hele igennem, sådan som det er.

Det er jo ikke forbudt at være uenige, men måske ville det være bedre for Svendborg, hvis byrådet minimerede antallet af slagudveksklinger om parkering. Der er alligevel ingen, som flytter sig en tøddel, når først fløjten lyder.