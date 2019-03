Er der er et problem, som udmærker sig ved at være kompliceret, må det være hashhandel.

Det handler om politiet, de sociale myndigheder, lovgivning, kriminelle, vores allesammens børn og unge og meget mere i en stor pærevælling. En legalisering kan løse det, påstår nogen. Vi skal slå hårdt ned lokalt, siger andre. Vi er nødt til at gå efter bagmændene, pointerer politiet.

Det eneste, der er sikkert og vist, må være, at kunder og leverandører nok skal finde hinanden, uanset hvad man gør.

I Svendborg er seneste skud på stammen et forslag fra Venstre om at lukke det kommunale værested Den Blå Lagune på Svendborg Havn. Før tid vel at mærke, for lagunen skal alligevel flytte, når et nyt Simac så småt begynder at skyde op om et års tid.

Et forslag, der er motiveret ved, at der "sælges hash og drives smugkro" på en placering centralt i byen, tæt ved legepladsen og skaterparken på havnen, samtidig med at "der er et stigende problem med unge i Svendborg, der ryger hash", begrunder byrådsmedlem René Haahr forslaget.

Det kan man jo dårligt være uenig i. Det er klart, at det ikke vil være gavnligt for de udsatte borgere, der bruger værestedet til det, det er der for - socialt samvær - men derudover er det jo ikke svært at se, at den placering, der selvfølgelig er god for brugerne, er problematisk for byen, turisterne og måske også for arbejdet for at få færre unge til at ryge hash.

Men hvad skal der så ske?

René Haahr er prisværdigt ærlig om, at det selvfølgelig ikke er noget trylletrick, men at man ikke længere kan se gennem fingre med lagunens mere lyssky sider. Fair nok, men hvad med de 20 andre offentlige steder i Svendborg, der sælges hash?

Svendborgs hashproblem er reelt, og omfanget og synligheden er alt for stor. Flytter man lagunen og den hashhandel, der åbenbart følger med, er der så en eneste ung i farezonen for et hashmisbrug, der siger: "Nå, men så går jeg over til kildevand"?

Det kan godt være, byrådet alligevel skal gøre det, gøre noget. Men forslaget har omkostninger for en udsat gruppe borgere, og hvis man end ikke bidrager til at løse det problem, man vil løse, så bevæger man sig tæt på symbolpolitik. Om man vil det eller ej.