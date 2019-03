Fyns Amts Avis mener: DF's stemmespild ærgerligt for demokratiet

Man kan mene, hvad man vil om Dansk Folkeparti.

Det kan man om alle politiske partier i det ganske land, men der er næppe et parti, som så mange har så stærke meninger om, som Dansk Folkeparti.

Men uanset om det er plus eller minus, man sætter foran DF, så er det et tab for det lokale demokrati, at partiet er imploderet på den måde, det er sket efter de to seneste kommunalvalg i Svendborg.

Partiet har fået i omegnen af 15 procent af stemmerne i Svendborg Kommune ved de seneste valg, og sådan en opbakning burde man nok kunne veksle til en markant form for indflydelse på de politiske beslutninger i Svendborg. Men kort efter begge valg har tre byrådsmedlemmer taget deres gode partitøj og skredet hurtigere end Pia Kjærsgaard kan sende et spædbarn ud af folketingssalen. Og så har der siddet først to og nu et byrådsmedlem tilbage.

Selvfølgelig kan man også lave politik, selvom man er mutters alene i byrådsgruppen, som Dorthe Ullemose er nu, men mulighederne er langt færre, og de politiske omstændigheder skal flaske sig langt heldigere, før man pludselig sidder med den afgørende stemme, som betyder, at man for alvor kan få sat sit aftryk med en mærkesag.

Det er synd. Ikke for Dorthe Ullemose, Dansk Folkeparti eller de løsgængere, der smuttede fra partiet. De kunne egentlig bare have passet butikken bedre. Men det er synd for de mange borgere, der har brugt deres demokratiske ret, peget på nogle mennesker og et parti og bedt dem om at repræsentere sig i byrådssalen. For så pludselig at kunne se det hele spredt i så mange retninger, at de andre politikere sjældent behøver at kigge deres vej.

Forholdet mellem politikere og vælgere også i det danske demokrati er anstrengt, mere end hvad sundt og måske også rimeligt er. Og at så mange svendborgensere må se deres lokale stemme blive spildt på den måde, hjælper ikke.

Derfor må man håbe, at Dansk Folkeparti får styr på de tropper, der melder sig under fanerne, inden næste valg. Og ikke mindst efter valget. En tredje formøbling af vælgernes tillid vil være skadelig for mere og større ting end Dansk Folkeparti.