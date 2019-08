Fylder 100 år: Thurø BK vil spille jubilæumskamp mod FC Barcelona

Ulrik Sand Larsen (tv) og Søren Laulund før kampen mod FC Barcelonas veteraner sidste år. Nu forsøger de to at få Barcelona-holdet til Thurø. Foto: David Cuella

Thurø Boldklub fylder 100 år og vil trække FC Barcelonas veteraner med Allan Simonsen til opvisningskamp på Thurø.

Thurø: Nej, Lionel Messi er ikke på vej til vej til Thurø, men hvis alt går som et lille jubilæumsudvalg håber, så løber 11 fodboldspillere i maj næste år ind på Thurø Stadion med FC Barcelonas ikoniske emblem på brystet. Thurø Boldklub fylder 100 år i 2020, og som et led i et jubilæumsprogram forsøger man at hente den spanske storklubs veteranhold til Sydfyn. Det fortæller Ulrik Sand Larsen fra jubilæumsudvalget, og han håber, at de spanske veteraner kommer til Thurø med en lille dansker i truppen. - Allan Simonsen tager ind imellem ned og spiller for FC Barcelonas veteranhold, og vi håber, at Allan kan hjælpe os med at åbne nogle døre, og at han selv er med, hvis det hele falder på plads, siger Ulrik Sand Larsen. 66-årige Allan Simonsen spillede i FC Barcelona fra 1979 til 1982 og blev i 1977 kåret til Europas bedste fodboldspiller.

Thurø Boldklub håber på at kunne præsentere Allan Simonsen i spidsen for FC Barceloans veteraner i en jubilæumskamp til maj næste år. Allan Simonsen spillede i FC Barcelona fra 1979 til 1982. Foto: Nordfoto

Håb om genvisit Det er et venskab mellem Thurø Boldklubs veteraner og den spanske storklub, der kan bane vej for en jubilæumskamp for klubbernes ældste spillere. Thurø Boldklubs veteraner tager til november for tredje år i træk på en forlænget fodboldweekend til Barcelona, og de ser ikke kun Messi og Co. på det gigantiske Camp Nou, men spiller også selv. I år står de for anden gang overfor FC Barcelonas veteraner, og det er det venskab, der nu skal udvikles. - Efter vores besøg sidste år skrev FC Barcelona, at de håbede på et genvisit, og nu forsøger vi at tage dem på ordet, siger Ulrik Sand Larsen. Han er i fuld gang med at finde sponsorer, der kan finansiere det spanske besøg, og imens forsøger Søren Laulund at få en aftale i hus med klubben. Laulund er med på Thurø-holdet og har tidligere arrangeret en særlig FC Barcelona-fodboldskole for unge danskere i både Barcelona og Danmark, og han har derfor gode kontakter i klubben. Hvis det lykkes at trække Allan Simonsen og de spanske veteraner til Thurø, kan publikum vente en kamp med tekniske finesser i et afdæmpet tempo. Spillerne er trods alt alle fyldt 60 år. - Men der er altså tre tidligere spanske landsholdsspillere med på holdet, og de har i 70'erne og 80'erne været med til at danne skole for den måde, som FC Barcelona spiller på i dag. De kan holde bolden i gang, og bevæger sig i nogle rum, som vi ikke engang ser, og derfor er det ikke kun os spillere, men også publikum, som vil få en fantastisk oplevelse, siger Ulrik Sand Larsen.

Thurøs veteraner spiller i FC Barcelonas klassiske farver, så hjemmeholdet måtte trække i gule udebanetrøjer, da thurinerne sidste år besøgte den catalanske storklub. Foto: David Cuella

Hjem med underskrift Han understreger, at den planlagte FC Barcelona-kamp kun er en del af et jubilæumsprogram, som også vil indeholde særlige kampe for både ungdoms- og seniorhold. Også det arbejdes der med at få på plads i klubben, der fejrer jubilæet i den sidste uge af maj næste år. Thurø-veteranerne tabte sidste år med 0-7 til FC Barcelona, men den 8. november tager de sydpå med en forstærket og udvidet trup på 18 spillere. Håbet er at få sportslig oprejsning og komme hjem til Thurø med en underskrevet aftale. - Jeg synes, det vil være utrolig flot, hvis vores lille ø kan få en af verdens største klubber herop, siger Ulrik Sand Larsen.

Thurøs Frede Hansen (tv) bytter vimpel med FC Barcelonas anfører Pepito Ramos ved venskabskampen i Barcelona sidste år. Foto: David Cuella

Thurø BK's veteraner besøgte sidste år FC Barcelona for anden gang, og nu arbejder man på at trække de spanske værter til Thurø. Foto: David Cuella