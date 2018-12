- Og her over de næste par dage vil der være to, som laver maden, og der har vi været så heldige at få lov til at låne køkkenet i SG Huset til det. Derudover vil der være folk, som får pyntet op i huset og gjort det hele klar.

- Lige nu er der frivillige i vores genbrugsbutik, som kører rundt og henter donationer. Og siden oktober har vi haft to mand i gang med at søge sponsorater til alt lige fra rødkål til mandler og juletræ, medister, ribsgele og så videre. De er nu rundt og hente de sidste ting, siger hun.

Andre derimod kan godt lide at spendere julen sammen med andre, som de ikke i forvejen kender. For eksempel alle dem, som i år har tilmeldt sig det traditionsrige julearrangement i aktivitetshuset Skallen i Svendborg.

Samme koncept

Konceptet for Jul i Skallen har ikke ændret sig synderligt gennem tiden og gør det heller ikke i år, fortæller Susanne Juhl Paaske.

- Det er traditionel, dansk jul med alt det, der hører sig til. De frivillige står for selve juleaften. Der vil være en velkomst, blive læst historier op og sunget traditionelle danske julesange. Mandelgave og dans rundt om træet, underholdning for børnene, som også får en gave, siger hun og fortæller, at det er folk af alle arter, som kommer til julen.

- Det er ikke sådan, at man skal have et bestemt mærkat i panden for at komme ind. Det er alle mennesker, som af den ene eller anden årsag har lyst til fejre jul på den her måde sammen med andre. Det kan både være familier af dansk eller anden etnisk herkomst og enlige. Det kan også være forældre med voksne børn. I år er der en del mænd, som har meldt sig til. Det er en blandet landhandel, og det er også en af kvaliteterne ved det.