Svendborg: Meget mere musik end tidligere - og det er komponeret til lejligheden.

Sådan lyder budskabet fra Josefine Ottesen, der ud over at være forfatter varetager presseanliggender for Sydfyns Kulturforening, som fredag den 1. februar arrangerer sin anden parade.

Og den kommer ikke til at ligne den tidligere udgave.

- Det nye er, at vi har fået Svendborg Musikskole og Peder Most Garden ind over for alvor, og at musikken kommer til at fylde meget mere end den forrige år, siger Josefine Ottesen.

I alt otte steder på ruten vil der derfor være musikere placeret, og ifølge Josefine Ottesen vil der ikke blive spillet velkendte ørehængere.

- De har komponeret ny, super spændende musik, som tager udgangspunkt i dramaturgien bag paraden, hvor prins vår og kong vinter slås om jorden. Og samtidig vil der være en dyb, underliggende tone hele vejen rundt på ruten, siger hun.