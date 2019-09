Fuld damp på piben: Skal rygning totalt forbydes på alle idrætsanlæg?

- Jeg kan ikke se, det skader nogen. Det ender med, at man ikke må ryge i sin egen have, siger hun.

Luft og god plads

I Kræftens Bekæmpelse håber de, at politikerne i Svendborg går hele vejen og ender med at indføre et forbud. Niels Kim Kjær er projektchef i organisationens afdeling for tobaksforebyggelse, og han mener, at et forbud mod røg på de kommunale idrætsanlæg sender et godt signal til børn og unge. Og så fastslår han samtidig, at røgen er skadelig.

- Når man står tæt - også til en serie 1-kamp, i et busskur eller på en togstation - så bliver folk reelt udsat for kræftfremkaldende tobaksrøg, og det synes jeg ikke, der er nogen, der har fortjent, siger han.

På flere store danske fodboldstadions er der indført rygeforbud. På AaB's hjemmebane, Aalborg Portland Park, har der været et totalt forbud mod rygning siden 2007, og på Blue Water Arena i Esbjerg har man i februar indført et forbud på hele stadion efter fire år med afmærkede rygeområdet.

Hvis der indføres et forbud på Tved Stadion, lader John Jørgensen cigaretterne blive hjemme. Han følger lokalopgøret med en cigaret i hånden, og han lægger ikke skjul på, at han synes, et forbud vil være et alvorligt skridt at tage.

- Jeg kan godt forstå, at man kan blive generet på et større stadion, hvor man sidder tæt, men på Tved Stadion er her jo masser af luft, så her kan jeg ikke se problemet, siger han.

Karina Svensmark er taget til fodbold med sine to børn på to og fire år. Hendes mand, Martin Svensmark, er dommer i dagens kamp, og hun føler sig ikke generet af røgen.

- Her er jo god plads, og hvis jeg føler mig generet, så kan jeg jo flytte mig. På de små steder som her, synes jeg, det er i orden, at man ryger, men på et stort stadion kan man godt føle sig generet, siger hun.