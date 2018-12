Fuld 22-årig anholdt: Butiksejer så indbrud på overvågning

Svendborg: En ung mand fra Svendborg blev natten til lørdag anholdt og sigtet for at bryde ind i forretningen Scantronic på Vestergade. Politiet fik klokken 2.42 et opkald fra forretningens ejer, som på sine overvågningsbilleder kunne se en person, som havde knust en rude.

- Vi kørte til stedet og fandt en beruset 22-årig mand, som forklarede, at han ville ind i butikken for at få fat i en en fjernstyret bil, som han ikke havde penge til at købe, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen.

Den bilglade mand blev anholdt og kørt med til detentionen i Odense, hvor han fik lov til at sove sin brandert ud.