Frivillige havde selv samlet pengene: Ny badebro ødelagt af højvande og vind

I sommer fik Holmskov Strand en helt ny badebro, som frivillige vinterbadere havde skrabet penge sammen til. Nu skal de til at rejse et nyt stort beløb for at reparere broen efter de seneste ugers voldsomme vind og højvande.

Hesselager: De var lige så glade for den, badedamerne i Hesselager, der i sommer kunne indvie en ny badebro.

De havde selv samlet de 268.000 kroner, den kostede, sammen fra forskellige fonde og Svendborg Kommune, og der var ikke bare tænkt på dem selv med broen. Den blev bygget, så den også kunne være til glæde for alle andre, heriblandt mennesker, der sidder i kørestol eller går med rollator.

Og så var den frem for alt bygget, så den skulle kunne stå ude hele året og holde til lidt af hvert.

Men de to omgange højvande, der har ramt Fyn de seneste uger og en voldsom nordøstenvind tilsat det ene højvande, har alligevel været særdeles hård ved den nye badebro, der står ved Holmskov Strand ved Hesselager.

Det fortæller en ærgerlig Karen Vibeke Andersen, der har været en af frontkvinderne i arbejdet med at gøre ønsket om en ny badebro til virkelighed.

- Det er rigtig træls. Broens pæle er slået i på en måde, så de nærmest er blevet suget ned i havbunden og kan blive stående nærmest altid, men de inderste pæle står for det meste oven vande, så de kunne ikke slåes i på den måde. Så det er dem, det er gået ud over. Opgangen til broen, som er den handicapvenlige tilgang, er blevet løftet af, og både træ og fundament ligger inde på stranden. Der er faktisk også forsvundet dele af det, siger hun.

Resten af broen står dog endnu, kun med enkelte småskader. Men reparationen af tilgangsdelen løber op i 16.000 kroner plus moms.

- De penge har vi ikke, siger Karen Vibeke Andersen.

Så derfor bliver der nu søgt hjælp i lokalsamfundet, som broen indtil videre ikke har kostet noget.

- Vi laver et opslag i Hesselager-gruppen på Facebook, hvor vi beder folk donere penge til at reparere broen. Vi ved ikke, om folk er klar til at hjælpe, men vi er simpelthen nødt til at prøve. Ellers må vi ud at søge nogle fonde.

Hjælp får de også fra Horne Havnerenovering, som har bygget broen og nu stiller mandetimer og en ny opfindelse til at slå pælene på tilgangsdelen af broen i på en ny måde gratis til rådighed. Desuden bliver det fremover sådan, at broen kun får handicapadgang i sommerhalvåret.

Og badningen fortsætter. Også med en mørbanket badebro.

- Vi er oppe på 36 medlemmer i foreningen nu. Der er kommet to mænd med også. Og i morges var vi 14 ude at bade, og der gik vi bare i fra stranden. Det er der jo også sport i, siger Karen Vibeke Andersen.