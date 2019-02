Svendborg: Den danske fridykker Stig Pryds holder foredrag. Det foregår mandag 4. marts fra klokken 19 i Scala Biograf, hvor han fortæller om sin rejse fra invalid gigtpatient til fridykker på verdenseliteplan.

Arrangør af foredraget er Solo Fitness, og det koster 125 kroner for medlemmer at komme med. Pris for ikke-medlemmer: 175 kroner.

Billetter kan købes i fitnesscentret. /heng