Fri leg for gadekunstnere: Frederiksø får en lovlig graffitivæg

Graffitimalere får fremover mulighed for at udøve deres kunstart lovligt på Frederiksø.

Svendborg: Graffitimalerne i Svendborg har fået et nyt lærred at lege på. Fremover bliver det nemlig lovligt at male med graffiti og udøve andre former for gadekunst på bagsidevæggen af de gamle værftshaller på Frederiksø.

Det er Svendborg Kommune, som stiller væggen til rådighed og åbner for, at man må male på den. Det var dog Enhedslistens byrådsgruppe, som tog initiativ til at undersøge muligheden for at etablere et sted på Frederiksø til den type gadeaktiviteter.

Ifølge byrådsmedlem Jens Erik Laulund Skotte skete det efter, at et eksisterende - og ulovligt - værk på væggen var blevet malet over.

- Det startede faktisk med en borgerhenvendelse fra nogle folk, som var trætte af, at væggen var blevet malet over i en grå og trist farve, som ikke så særlig inspirerende ud. Så jeg talte med dem og med kommunen om det og tænkte bagefter, at vi må kunne eksperimentere lidt med at gøre det lovligt, siger politikeren, der tog forslaget med i Teknik- og Erhvervsudvalget, hvor det mødte opbakning.

- I stedet for at det skulle foregå ukontrolleret, mente jeg, at vi skulle prøve det af og på den måde vise, at vi værdsætter graffiti som kunst. Især på Frederiksø, hvor der jo er lagt op til, at vi skal have kulturen sammen med erhvervet. Det passer godt ind i det, vi vil med øen, at det hele ikke skal være poleret og flot, men godt må være skævt og anderledes, lyder det fra Jens Erik Laulund Skotte.

- Jeg forestiller mig, at det kan blive et sted for levende kunst, som bliver ved med at forandre sig, og som giver energi og lyst til at udtrykke sig, tilføjer han.