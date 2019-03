En høj husleje og en evig kamp efter medlemmer gør det svært for Svendborg Karateskole-Kyokushinkai på sigt blive på Østre Havnevej i Svendborg. Og nye løsninger synes svære at finde, mener chefinstruktør Kim Holm.

Svendborg: Siden 1982 har Svendborg Karateskole-Kyokushinkai haft kampglade sportsudøvere i byen, og de sidste 14 år har de haft til huse på Østre Havnevej, hvor klubben i sin tid renoverede stedet, så det blev velegnet til sporten. Godt 100 medlemmer har klubben i dag, men ligesom mange andre smalle foreninger hiver karate-klubben efter vejret .

- Vi er konstant på udkig efter nye medlemmer for at kunne holde økonomien oppe, fortæller Kim Holm, der er chefinstruktør i klubben.

For medlemmerne skal holde klubben kørende, og med beliggenhed i det eftertragtede havne-kvarter i byen og en husleje på 148.000 kroner om året med forbrug, har klubben svært ved til få det til at hænge sammen. Siden de rykkede ind på adressen for 14 år siden, er huslejen steget med 48 procent og klubben har de sidste par år måttet køre med et underskud. Selvom klubben sidste år fik et nedslag i huslejen, svarende til en stigning på 26 procent sammenlignet med da de rykkede ind på stedet i 2005, har klubben svært ved at få det til at løbe rundt.

- Vi lever på lånt tid. Vi har haft underskud, men har kunnet dække det ind med en opsparing, som vi havde skrabet sammen tidligere, men de penge bliver ikke ved med at være der, siger Kim Holm og fortsætter.

- Og det vil være ærgerligt at skulle rykke ud, når vi har fikset stedet, så det passer til os, og vi er glade for at have det her sted, som er vores, hvor vi kan stille pokaler, hænge billeder op og have vores historie.