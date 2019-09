Frands Rifbjerg på vej til Svendborg med prisbelønnede kvartet

Svendborg: Trommeslager Frands Rifbjerg har i henved 30 år huseret på den danske jazzscene. Torsdag 19. september kl. 20 sidder han klar bag trommerne i Giant Steps.Rifbjerg har spillet med en lang række ensembler, bl.a. i selskab med pianisten Carsten Dahl og som fast medlem af Jesper Thilos kvartet samt Ernie Wilkins Almost Big Band.Derudover er det også blevet til turneer med flere internationale stjerner, f.eks. Thad Jones, Phil Woods og Carla Bley.Efter en lang karriere som sideman udgav Frands Rifbjerg for et par år siden sit første album i eget navn, Songs and Melodies, som løb med intet ringere end prisen som Årets Danske Jazz-udgivelse ved DMA Jazz Awards 2018. Det er musikken fra dette skønne album, der er på tapetet denne afteni Svendborg. FrandsRifbjerg og hans hold bestående af nogle af dansk jazz' fremtrædende navne, har blandet posen med både jazzstandards og musikernes egne kompositioner. De øvrige medvirkende er Søren Kjærgaard: klaver, Kasper Tranberg: trompet og Anders AC Christensen: bas.Koncertbilletter kan købes på billet.dk.