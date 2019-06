Fra lukningstruet til vokseværk: Forsamlingshus indkalder til borgermøde om visioner og folkeaktier

Derfor har man indkaldt til borgermøde tirsdag den 25. juni klokken 19 i forsamlingshuset. Her vil man i fællesskab lægge en plan for en renovering og udvidelse af forsamlinghuset, hvilket er nødvendigt, hvis udviklingen skal fortsætte, pointerer formanden i Vejstrup Forsamlingshus, Henrik Kramer.

Mødestedet er gået fra at have en lukning hængende over sig i efteråret 2017 til i dag at give overskud. Og nu står den overfor en omfattende udvidelse og renovering.

Forud for mødet har bestyrelsen indgået en kontrakt med et arkitektfirma, der vil være til stede og notere ønsker og idéer. Herefter vil arkitekterne have to måneder til at skabe en skitse, som skal diskuteres på borgermøde nummer to, der finder sted i september.

- Vi skal sammen tale om, hvad det skal kunne rumme. Skal der for eksempel kunne spilles badminton, holdes lan-party eller er det mere interessant at lave yoga-arrangementer eller skabe nogle mødelokaler eller en legeplads?, spørger han.

Opskriften på succes

Fra at være økonomisk i knæ står forsamlingshuset nu med rank ryg og grønne tal. En af de største årsager er, at forsamlingshuset valgte at skabe en række arbejdsgrupper som frivillige kunne tilmelde sig, fortæller Henrik Kramer.

- En arbejdsgruppe kan for eksempel være at arrangere en julefest, koncert eller en arbejdsdag. Når de melder sig til én gruppe, er det nemmere for dem at overskue, da de så ikke har andre opgaver. For tiden har vi 15 arbejdsgrupper. Og vi har ikke længere et problem med at tiltrække frivillige, hvilket de andre forsamlingshuse fortæller mig, de er misundelige på.

- Opbakningen til projekterne er blevet større, og vi ser nybyggerier i byen og børnefamilier, der flytter til. Jeg synes, ligesom andre, at det er blevet federe at bo her, siger Henrik Kramer.

Selv flyttede han til Vejstrup for fire år siden med sin kone og to mindre børn. Gennem forsamlingshuset har han lært en masse dejlige mennesker at kende.

På tirsdag håber han at se så mange som muligt til borgermødet. Det forventes at vare to timer, og hvor der er gratis kaffe og kage.