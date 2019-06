Fra debutant til stemmesluger på tre år: Brandenborg rørt til tårer

Et brøl i en parcelhushave i Svendborg torsdag eftermiddag indikerede en valgsejr af de større på Sydfyn. Bjørn Brandenborg - den socialdemokratiske debutant - sikrede partiet en sydfynsk plads i Folketinget for første gang siden 1998.

- Først sagde han, at jeg skulle sidde ned, og spurgte han, om jeg havde sat mig, og det sagde jeg ja til. Og så gav Bo Hansen mig resultatet. Og så hørte jeg ikke så meget mere, andet end at han ønskede mig tillykke, og han sagde, at han var stolt og glad, genfortæller Bjørn Brandenborg telefonsamtalen.

Selvom Svendborgs borgmester i telefonen kun kunne overbringe stemmetallet for Svendborg Langeland-kredsen - og ikke det endelige stemmetal på Fyn - var man i parcelhushaven næsten sikker på, at de 6.096 personlige stemmer under hjemlige himmelstrøg var nok til en plads i Folketinget. Det var borgmesteren i røret også ret sikker på at dømme efter ordlyden, og det viste sig at holde stik.

- Jeg er bare så pisse stolt. Vi kæmpede for, at jeg kunne komme ind på det sidste mandat, og så bliver jeg nummer tre. Det er helt vildt, lyder det fra 27-årige Brandenborg, der blandt andet slog den mangeårige socialdemokrat, tidligere Nyborg-borgmester Erik Christensen, der ikke fik en plads i Folketinget ved dette valg.

- Jeg har bare lyst til at kramme alle dem, der har stemt på mig, og alle dem, der har hjulpet mig med at føre valgkamp. Vi har jo kæmpet i meget mere end et år for det her. Vi har banket på 17.000 døre for at fortælle om mig og om socialdemokratisk politik, og jeg har været til mere end 30 stuemøder.

Lidt senere på eftermiddagen står det klart, at Bjørn Brandenborg ikke alene er blevet valgt til Folketinget. Han er sendt ind med et brag med i alt 6837 personlige stemmer. For det er et brag, når man som debutant - han blev spidskandidat på Sydfyn i foråret 2016 - bliver den S'er, der får tredjeflest stemmer på Fyn efter toppolitikere som Dan Jørgensen og Trine Bramsen. Og i Svendborg-Langeland-kredsen snuppede han 43 procent af S-stemmerne.

- Han vil kæmpe og blande sig i debatten. Og samtidig er han hudærlig, siger hun, og på spørgsmålet om, hvordan det føles, at Bjørn Brandenborg nu er en af bare 179 folketingsmedlemmer i Danmark, siger hans far ømt:

- Hele familien har bare været i gang i døgndrift. Farfar skal have ny hofte om fire uger, og alligevel har han travet afsted med valgmateriale til postkasserne i Svendborg og på Langeland, fortæller hun, ligesom både Brandenborgs mor og far er stolte og rørte og garanterer, at deres søn vil kæmpe for det, han tror på, når første arbejdsdag i Folketinget oprinder.

- Det er afgørende, at vi sætter os ned og får taget en snak om det, for den skaber tryghed og sikkerhed for rigtig mange folk på Sydfyn, så den skal ikke lukkes, hvis du spørger mig, siger han og nævner også, at en udligningsreform har høj prioritet, når han tager fat på arbejdet på Christiansborg.

- Jeg vil kæmpe imod centraliseringen og få uddannelser rykket ud i landet, for det er det vigtigste våben i kampen mod ulighed, siger han og pointerer, at når det kommer til centralisering, så er det heller ikke hans kop te, at man måske lukker fødeafdelingen i Svendborg.

- Jeg har nok stadig ikke forstået det, siger Bjørn Brandenborg og tager sig til hovedet. Festen i parcelhuset er rykket ind i stuen i læ for en regnbyge, og Bjørn Brandenborg sidder i en hvid sofa, mens alle de indbudte bliver ved med at småkramme og smile til hinanden.

- Det er helt vild. Jeg kan slet ikke forstå det. Bjørn Brandenborg var overvældet over, at flere end 6000 mennesker havde stemt på ham personligt. Foto: Katrine Becher Damkjær

Debuterende stemmesluger

Bjørn Brandenborg meldte sig ind i Socialdemokratiet i 2007 og var aktiv i partiets ungdomsorganisation, og i 2016 blev han valgt som spidskandidat på Sydfyn. Men at han skulle vise sig at blive stemmesluger, havde han ikke regnet med, erkender han og fortæller, at han altid har haft interessen for politik, og hans mor supplerer:

- Bjørn var ikke ret gammel, da han begyndte at sidde at læse avis sammen med sin far, beretter hun, mens Bjørn Brandenborg husker, at det var ved folketingsvalget i 2015, at ideen om at gå ind i politik for alvor tog fart.

- Jeg så jo, at Socialdemokratiet på Sydfyn igen ikke fik en plads, og da jeg fik chancen for at blive kandidat i 2016, besluttede jeg mig for at gøre det og flytte hjem fra København, fortæller han.

Og her bliver han boende, fortæller han. På Langeland. For skal man tro valgplakaterne, er det det, nogle kalder udkant, men som han kalder sit hjem.