Fra Orange Scene til Ribers Gård: Stort hovednavn på Svendborg Jazzfestival

Svendborg Jazzfestival 2019

Svendborg Jazzfestival finder sted fredag og lørdag 28.-29. juni - primært i Ribers Gård og på spillestedet Harders i Møllergade. Dog afvikles to gratiskoncerter på henholdsvis Lille Torv og ved Borgerforeningen.Det er musikforeningen Rytmisk Råstof, der har udviklet festivalen, som opstod sidste år, hvor navne som Meschiya Lake & The Dizzy Birds, M. Rexen Big Time Band og Heine Hansen Trio.



I år kan du opleve:



Fredag: Jesper Hertz Trio (ved Borgerforeningen), Dahl/Ford/Loeb (Lille Torv), I just came from the moon, Thomas Hass Kvartet, Onom Agemo & The Disco Jumpers og Seun Kuti & Egypt 80.



Lørdag: Flensborg/Venndt børnejazz (gratis koncert), Basic Bigband, Joaniquet/Soniano/Tom - Songbook, Hvalfugl, Mads La Cour & Venner, Phronesis og Athletic Progression.



Se alle tidspunkter for koncerterne og køb billetter på svendborgjazzfestival.dk.