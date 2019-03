Fra London til Svendborg: Michelin-kok er rykket ind i forsamlingshuset

Svendborg: Han er kendt som Mr. Superfood og har nu og da og ved særlige lejligheder optrådt som kok i Svendborg Forsamlingshus, og nu bliver det så på mere permanent basis.

- Jeg har overtaget køkkenet i forsamlingshuset, så vil man holde fest der, kan man få min mad, og man kan også bestille det som catering ud af huset, siger Benny Madsen, der ydermere oplyser, at han har søsat et initiativ, der hedder "fin fredag".

- Fredag eftermiddag kan man købe en pose fin, lækker mad med hjem, som man kan varme på otte minutter, siger Benny Madsen.

Hans virksomhed hedder Bennys Køkken - et navn, som i nogles ører måske signalerer grillmad mere end gastronomisk kunst.

Men man skal ikke lade sig narre.

Benny Madsen har en fortid i blandt andet London, hvor han tryllede med køkkenremedierne på en Michelin-restaurant og i øvrigt havde den berømte og til tider koleriske tv-kok Gordon Ramsay som chef, og han har ingen planer om bare at jappe noget sammen i forsamlingshuskøkkenet.

- Jeg kan sagtens lave suppe, steg og is, hvis folk vil have det, men så bliver det med mit tvist. Og det bliver lidt af at onemanshow: Jeg laver alt fra bunden af økologiske, sydfynske råvarer, som jeg kan stå inde for, og uden kunstige smagsforstærkere, modificeret stivelse eller raffineret sukker, siger Benny Madsen, der dog oplyser, at han ikke er for fin til at bruge kød fra en ikke-økologisk ko fra Drejø, hvis han blot ved, at den har haft gode vilkår.