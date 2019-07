Fortsat rød flag i Christiansminde: Kommunen afventer vandprøve

Svendborg: Der var nok en del, der ærgrede sig, da de midt i sommerens hedebølge kunne komme ned til et rødt flag, der flagrede på badestranden i Christiansminde, efter at der var fundet e-colibakterier i badevandet.

Men du må væbne dig med tålmodighed lidt endnu.

Resultatet på den vandprøve, der blev foretaget onsdag, er nemlig forsinket, fortæller kommunikationsmedarbejder ved Svendborg Kommune, Kim Barren.

- Vi havde håbet at få noget at vide i dag fra laboratoriet, men det får vi ikke. Vi får først resultaterne i morgen (lørdag, red.).

Det var en analyse af badevandet, som onsdag viste for stort et indhold af bakterien e-coli. Prøven var blevet foretaget to dage forinden.

E-colibakterien findes i menneskers afføring og kan fremkalde sygdom og diarré, og derfor har kommunen og livredderne siden onsdag frarådet badegæster at hoppe i det ellers fristende badevand.