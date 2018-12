Fortsat bøvl med juletræet på torvet: Lyser det til jul?

Svendborg: Der er bøvl med byens store juletræ, som har hjemme på torvet. Eller rettere lysene på træet.

For flere gange i løbet af julemåneden har træet været mørklagt - til de handlendes og kommunens ærgrelse.

Senest onsdag aften, igen torsdag aften og minsandten også fredag formiddag var lysene på træet gået ud, og det er uheldigt, medgiver landskabsarkitekt ved Svendborg Kommune, Peter Møller, som har ansvar for juletræet

- Vi synes selvfølgelig, at det er brandærgerligt. Jeg har haft med juletræet at gøre i 25 år, og det har altid fungeret, lyder det fra Peter Møller fredag kort før middag.

Han forklarer, at leverandørerne af lyskæderne var der torsdag eftermiddag for at lave en fejlsøgning.

- Det blev fundet i orden, og derefter lyste træet også. Men da klokken blev 18.30, lyste det ikke, og det gjorde det heller ikke fredag morgen, siger Peter Møller, som langt fra finder situationen tilfredsstillende.

- Derfor har vi også korresponderet med leverandøren, og hvis ikke det lykkes at få gang i det, følger vi op på sagen i dagene efter jul, siger han.

Nu er spørgsmålet så, om byens handlende må leve med et mørklagt juletræ i de sidste dage op mod jul og til juleaften. Peter Møller udstikker ingen garantier og indrømmer, at der er en risiko for, at det sker.

- Jeg ved ikke, hvor optimistisk jeg tør være, siger han.