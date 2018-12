Forsvundet i nat: Har du set Svend Aage?

Svendborg: Fyns Politi efterlyser 69-årige Svend Aage Stuhr, som er forsvundet fra sin bopæl i Svendborg. Fyns Politi er lørdag blevet kontaktet af hans familie, som lørdag morgen opdagede, at han var forsvundet fra hjemmet på Kobberbæksvej.

Familien er bekymret for, at han kan være konfus og deprimeret, og at han har brug for hjælp.

Svend Aage Stuhr er 69 år, spinkel af bygning og 170 centimeter høj. Han har kort, gråt hår og menes at være iført en mørkeblå vinterjakke uden hætte, blå cowboybukser og blå sikkerhedssko. Han formodes at køre på en blå herrecykel.

Hvis du har set ham eller har oplysninger om Svend Aage Stuhr, der kan hjælpe til at finde ham, bedes du kontakte Fyns Politi på telefon 1-1-4.