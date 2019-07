Forsøg med autocampere på havnen er populært: Havnekontoret må afvise gæster

Det er andet år, at Svendborg Havn tilbyder autocampere en plads på havnekajen. Selvom nogle klager over prisen, er efterspørgslen stor, oplever havnekontoret, der må afvise gæster.

- Vi elsker glade kunder. Og når der kommer nogle og fortæller, at de er kørt helt fra Holland eller lignende, kan vi ikke få os til at afvise dem. Så beder vi dem bare om at parkere pænt ved siden af og fortæller dem, at de ikke må sidde ude foran camperen med deres havemøbler.

Onsdag formiddag er de også fuldt booket, faktisk holder der syv autocampere. Det skyldes den store efterspørgsel, og at det kan være svært at sige nej, erkender Bettina Brøndum.

Det er muligt grundet en politisk beslutning om at indføre muligheden som et midlertidigt forsøg, fortæller havneassistent Bettina Brøndum, der mærker en stor efterspørgsel.

Havneassistent Bettina Brøndum(TH) har travlt her i højsæsonen. Alligevel finder hun tid til at tale med gæsterne og høre om deres oplevelse på havnen. Her taler hun med Sussanne Nielsen, der sammen med sin mand Per Hansen Nielsen nyder en medbragt frokost. Foto: Rasmus Henriksen

Klager over prisen

91 autocampere overnattede i perioden fra 1. januar til den 31. juni. Det tal blev overgået i perioden fra 1. juli til den 24 juli, hvor Svendborg Havn havde besøg af 127. Tallene viser, at der er et marked for det, fortæller Bettina Brøndum.

- Vi er lidt spændt på, hvad der kommer til at ske med pladserne i fremtiden. Der sker ombygninger i forbindelse med det kommende Simac-byggeri. Men campingpladser ved havnen bør tænkes ind i fremtiden. Der er også et stort græsareal tæt på, der kunne være en mulighed, foreslår havneassistenten.

Selvom campisterne er ivrige efter en plads, er der også nogle af dem, der klager over prisen, oplever Bettina Brøndum.

- Når de siger, at det er dyrt, svarer jeg med, at hvor kan man ellers få en overnatning for en hel familie til 210 kroner alt inklusiv? Med i prisen er strøm, toilet og bad, som bliver gjort rent to gange om dagen. Der er også faciliteter som køkken, udendørsgrill og så videre, pointerer hun.

Faciliteterne havde de i forvejen, som også bliver brugt af de mange besøgende både. For at gøre plads til autocamperne har man faktisk kun behøvet at asfaltere et lille stykke og markere båsene med hvide streger.

- Autocampere er på en måde bare lystsejlere på hjul, joker Bettina Brøndum.