Forslag til weekenden: Musiker anbefaler gadefest, menneskebibliotek og teater i skoven

2) Lån dig selv ud

Efter et par timer til gadefest vil Klaus Handsome tage en god veninde under armen og drage ned til Jessens Mole ved middagstid. Langs havnen folder Svendborg Sports- og Kulturfestival sig ud med et hav af aktiviteter, og her er musikeren faldet over et koncept, der har vækket hans nysgerrighed:

Menneskebiblioteket.

- Du må nok spørge om, hvad det helt er for noget, men altså i stedet for bøger udlånes mennesker, fortæller han.

I biblioteket af mennesker udlåner man mennesker i stedet for bøger. "Menneskebøgerne" bliver udlånt til en halv times personlig samtale om svære emner og har til formål at udfordre menneskers fordomme og bidrage til, at man mødes på tværs af, hvad der skiller folk ad.

- Jeg synes, det er en enorm interessant måde at tænke på, at vi kan låne fra hinanden. Det med, at man opfatter mennesket som en bog, for det er vi jo allesammen, vi har jo alle en livets bog, synes jeg, er et interessant koncept, så det bliver jeg nødt til at undersøge, forklarer Klaus Handsome.