Forslag til weekenden: Mia Ben-Ami anbefaler børnekunst, spændende musiker og leg med Torben

Leg med Torben

Søndag er sidste dag i weekenden og for de fleste sidste dag inden, at hverdagens pligter igen melder sig. På dagen er Svendborg Forsamlingshus vært for et arrangement, der frister Mia Ben-Ami.

- Klokken 15.30 er der legetime for børn og voksne med efterfølgende fællesspisning i Svendborg Forsamlingshus. Her kommer Torben Wahlstrøm og spiller musik og sætter lege op for børnene. Det lyder enormt hyggeligt.