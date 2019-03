1) At drikke kaffe på en strand nær dig

Se mirabellerne blomstre, eller tag i skoven og se på anemoner.

- Jeg synes, at vi er blevet rigtig dårlige til at opleve noget uden at forevige det med et foto. Så lad telefonen ligge derhjemme. Det er altså ingen katastrofe, mener Mai-Britt Schultz, der selv bor på det sydvestlige Tåsinge, hvor hun særligt holder af Vejlen, der er et lavvandet fjordområde, hvor der også er fuglereservat.

- Så tag ud til stranden og i stedet for at tage et foto, kunne man jo prøve at tegne et billede i stedet, tilføjer hun.

Det kan jo være meget let at sige, når man som Mai-Britt Schultz driver en kunstskole og lever af at male. Hvad så med alle os andre, der tegner som en brækket arm?

- Man behøver jo ikke vise det til nogen, og man kan bare krølle det sammen, når man går derfra igen. Det er bare super godt at tage ud og notere nogle ting i stedet for bare at knipse et billede. Hvis man tegner eller maler, er man nødt til at kigge på noget i længere tid, og hvor tit er det lige, at vi gør det?