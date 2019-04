Forslag til weekenden: Kok anbefaler demonstration, slagtøjskoncert og lokalsport

Familien med til demonstration

Første anbefaling finder sted klokken 13 på Centrumpladsen, hvor Mikael Hansen sammen med mange andre vil gå på barrikaderne.

- Jeg tager min kone Johanne og mine to børn, Esther og Lauritz, med til demonstrationen for minimumnormeringer. Det er ikke rimeligt, at Folketinget overlader ansvaret til kommunerne, der i forvejen er presset. Vi er i opgangstider. Og hvis vi ikke gør noget nu, hvad kan der så ikke ske i nedgangstider.