Forslag til weekenden: Keramiker anbefaler byliv, drinks på stranden og gåtur mellem troldetræerne

1) En formiddag i byen

Weekenden begynder på torvet, for bylivet her kan noget helt særligt, forklarer Ulla Sonne.

- Det er bare en opløftende oplevelse, og jeg bliver egentlig ved med at være imponeret. Med alle de boder med grøntsager, blomster og kød fra øerne, der mærker du virkelig, at det er en gourmetby.

Hver lørdag tager hun turen op til torvet, og ved boden fra Hellevgård på Tåsinge køber hun ofte sine grøntsager.

- De kommer ind med de helt små, nye fennikel og nogle kålarter, som man ellers ikke ser. Man får historien bag og lærer lidt og så smager det himmelsk.

Når grøntsagerne er i posen, er det tid til et hvil. Her anbefaler Ulla Sonne en kaffe på Torvecaféen for at nyde fornemmelsen, lyden og den gode stemning. Og så er der pommes frites-kragerne.

- Det er sådan nogle helt lysegrå krager, man kan se på torvet, og det er jo unormalt, for normalt er de ellers sorte, men ikke dem her. Jeg hørte for nyligt i en udsendelse, at det simpelthen er, fordi de krager spiser så meget af det ulødige mad som pizza og pomfritter, så de får en anderledes farve og sådan set er fejlernærede.

Fra pommes frites-kragerne på torvet går turen videre til latinerkvarteret i Brogade, Havnepladsen og Sankt Peder Stræde, hvor Ulla Sonne også selv har værksted og butik.

- Det er butikker, hvor der ikke bare er en ekspedient, men et miljø, hvor man også kan kigge ind i værkstedet og se, hvordan det bliver lavet. Det er nogle af de steder, man normalt ikke lige kan finde, som nede i en gård eller rundt om et hjørne nede ved havnen, forklarer Ulla Sonne.