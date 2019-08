Forslag til weekenden: Genanvendt-par anbefaler tur i Lundeborg, loppe- og madmarked

En tur rundt i Lundeborg

Weekenden starter i Lundeborg, hvis man spørger butiksparret Anna Lynge og Jesper Fejerskov.

Nærmere bestemt kunne man begynde dagen med en frisk kop kaffe og en bid brød i den lokale købmand, der drives af frivillige. Her er der nemlig et lille cafébord og mulighed for en god snak, fortæller Anna Lynge og Jesper Fejerskov, som selv kom til Lundeborg fra København sidste år, fordi de forelskede sig i byen og naturen i området.

- Lundeborg er generelt et besøg værd. Det er en lille by, så man kan nemt overskue at komme rundt og prøve det hele, siger Anna Lynge.

- Købmanden er især et besøg værd. Den er et bevis på, hvor hyggelig en købmand kan se ud, siger Anna Lynge.

Dernæst peger hun og manden på pakhuset på havnen, hvor der sælges kunsthåndværk fra forskellige kunstnere og antik.

Genanvendt-parret anbefaler også, at man tager en tur til Lundeborgs badestrande, besøger en af de to caféer eller byens hyggelige havn, hvor der også er stor grillplads.

- Derudover er byen også oplagt til børn. Der er mange legepladser. Blandt andet har vi en kæmpe vikingelegeplads.

- Og så er der dejlige skove og smuk natur ved Lundeborg, hvor der kan gås lange ture på stier, fortæller Anna Lynge.

- Så der er en masse at opleve, hvis man vil noget andet end at gå og shoppe på en gågade. Man kan få en rigtig hyggelig dag her.