Forslag til weekenden: GOG-direktør anbefaler festival, byliv og konkurrencesport for hele familien

3) Minigolf på stranden

Med en varm og solrig weekend i vente kalder vandet, og sidste anbefaling er da også en tur ned til stranden.

- Vi vil gerne nyde en del af Svendborgs natur og tage en gåtur fra os og ned til Christiansminde. Her skal vi spille lidt minigolf og hoppe en tur i baljen i det dejlige vejr, fortæller Kasper Jørgensen.

Og den folkelige strand i Christiansminde kan noget særligt.

- Der har vi kommet altid. Da børnene var mindre, benyttede vi os af legepladsen, og på det store grønne areal dernede har vi holdt familiefødselsdage, fortæller han.

Og så er der også minigolfen, der lokker.

- I vores familie er vi konkurrencemennesker. Så det her med at man kan have det hyggeligt sammen som familie, men samtidig konkurrere om minigolfen, det er vi glade for, fortæller han.

- Men generelt er vi rigtig glade for at komme dernede. Der er flere tilbud på ét sted. Du kan nyde stranden og vandet, spille minigolf og spise is, så det er godt og hyggeligt. Et rigtig familiesamlingspunkt i Svendborg.