Forslag til weekenden: Digter foreslår bogcafé, vaffelis og pinsejazz

3) Lære at elske jazz

Mikael Josephsen er slet ikke så jazzet, som han godt kunne tænke sig, men netop derfor går weekendens tredje og sidste forslag til pinsejazz på Strynø om søndagen.

- Jeg kan faktisk virkelig ikke med jazz, så jeg bliver nødt til at lære at høre det.

Mikael Josephsen han selv spillet guitar, siden han var 18 år, men gør det klart, at det altså kun er for sjov.

- Jeg kan jo forstå på alle de allerdygtigste musikere, at det er jazzen, som begynder at interessere dem, jo dygtigere de bliver. Så det må jo være mig, der er noget galt med, mener han.

Det er 38. gang, at der afholdes pinsejazz på Strynø, og selvom Mikael Josephsen skal tage sin pinsejazz-debut, er det ikke første gang han gæster øen.

- Jeg har været derovre til oplæsning og for at skrive i Skrivehuset, hvor forfattere kan bo og leje billigt. Det er en dejlig lille ø, og så er det fin lille tur over broerne til Langeland og med færgen. Det er et skønt afbræk i den ellers moderne verden, for når færgen lægger til, kan man altså ikke komme nogle steder, før den vender tilbage.