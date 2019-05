Forslag til weekenden: Christel Black skal med familien på vikingemarked og på vandet

1) Vikingemarked

- Jeg skal med mine to børn Jamie og Jessica og deres fætter ud og se alle Jim Lyngvilds herligheder på Ravnsborg. Han holder et vikingemarked, der løber hen over weekenden. Jeg har været derude før, og det er for folk i alle aldre. Det er fantastisk, at han åbner sit hjem for alle.

- Der plejer at komme en masse vikinger fra Tyskland og hele norden. De har en masse forskellige stande. Jeg tænker, jeg skal have købt et eller andet sjovt med hjem. Tidligere har der også været bueskydning og iscenesatte slåskampe.

- Man vil kunne stille sulten gennem vikingepandekager, mad fra bål. Der vil også være mulighed for at ride på hesteryg.