1) Mimbo Jimbo-dag på biblioteket

På biblioteket er der noget for hver en smag, og lørdag formiddag kan du komme op og male malerier på børnebiblioteket.

- Man tager udgangspunkt i historien om Mimbo Jimbo, som de fleste børn kender, til et kreativt arrangement, hvor man kan male et maleri og tage det med hjem bagefter, fortæller Berit Sandholdt Jacobsen.

Ugens første forslag ligger da også lige til højrebenet for den 51-årige biblioteksleder, der har sin daglige gang på biblioteket.

- Men udfordringen er, ligesom Mimbo Jimbo gør, at man maler med alt muligt andet end pensler, forklarer hun.

- Det kan være legetøjsfigurer, en lille bil, som man dypper i maling, og kan køre henover med dækkene eller en lille bold, man kan trille i malingen og henover lærredet.

Arrangementet varer fra klokken 10.30 til 11.30 og er gratis for tilmeldte. Mimbo Jimbos maleworkshop er for de fire til 10-årige, og til anledningen vil Berit Sandholdt Jacobsen låne et par børn af nogle venner.

- Jeg låner tit nogle børn, da min egen søn er for stor, så her vil jeg invitere Sarah på seks år og Peter på otte med.