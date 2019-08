Forslag om gratis busser om lørdagen

- Vi tror ikke, vi kan finde et politisk flertal for, at alle busser skal være gratis året rundt, og derfor forsøger vi med en model med gratis busser om lørdagen, så vi kan få prøvet det af og undersøge behovet, siger Jens Erik Laulund Skotte.

Enhedslisten har bedt embedsmændene undersøge, hvad det vil koste at lade borgerne køre gratis med bybusserne om lørdagen, og den model bliver betragtet som et kompromis. Det forklarer partiets Jens Erik Laulund Skotte.

For Enhedslisten handler forslaget om at styrke den kollektive trafik, flytte folk fra biler til busser og score en miljøgevinst. Men Jens Erik Laulund Skotte fastslår, at man som sidegevinst kan trække flere folk ind på torvet om lørdag og øge handlen i bymidten, og at sagen også handler om forbindelsen mellem by og land.

På den baggrund tror han på, der kan findes et flertal i byrådet for et lørdagsforsøg.

- Jeg er faktisk meget optimistisk, fordi det også falder ind i denne her by- og land-debat, hvor de enkelte partier er meget forhippede på at bevise, at de vil udkantsområderne, siger Jens Erik Laulund Skotte.

Borgmester Bo Hansen (S) er skeptisk overfor forslaget. Han mener, det er fair, at der skal betales for en serviceydelse, men helt afvise ideen vil han ikke.

- Nu skal vi undersøge, hvad det vil koste, og hvis det koster det, som jeg tror - i nærheden af en million kroner om året - så synes jeg, det er mange penge at lægge i gratis busser om lørdagen, siger borgmesteren.

De politiske forhandlinger om næste års budget skal efter planen afsluttes midt i oktober.