Forslag: Svendborg skal have endnu en sygeplejerske på gadeplan

Når der er ferie og sygedage, er der ingen til at tage sig af udsatte, syge eller misbrugsramte borgere. Ligeledes når gadesygeplejersken heller aldrig uden for Svendborg. Det ønsker Social- og Sundhedsudvalget nu at lave om på.

- Hun er virkelig en vigtig brik i udsattepuljen. Hun gør et stort stykke arbejde og har kontakt til mange af de udsatte borgere. Hun kan se, om de har brug for at komme til lægen, fortæller Hanne Klit om gadesygeplejerskens arbejde i felten.

Gadesygeplejerskens opgaver er blandt andet at være ledsager til besøg hos lægen, hospitalsundersøgelser eller til tandlægen. Hun laver mindre sundhedsfaglige tjek og er også behjælpelig med sprøjtesæt til folk med et stofmisbrug.

- Og som det er i dag, kommer hun ikke ud andre steder end Svendborg. Det ville være godt, hvis der også blev mulighed for at komme uden for Svendborg, fortsætter Hanne Ringgaard Møller.

Sådan er det i hvert fald i dag. For gadesygeplejerske Birgitte Juul Hansen er den eneste på posten, når det kommer til at hjælpe kommunens udsatte borgere.

Hanne Ringgaard Møller er en af de to, der har stillet forslaget om at understøtte gadesygeplejersken med en ekstra medarbejder. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær

Tænker kreativt

Udvalget blev tirsdag 13. august enigt om, at der er behov for en ekstra og understøttende sygeplejerske på gaden. Ønsket er, at der afsættes 500.000 kroner til udvidelsen.

Ifølge Hanne Klit er udvalget dog åben for at tænke kreativt. Hun foreslår, at man kan bruge en eventuel ny SSP-medarbejder, som det er foreslået i Børne- og Ungeudvalget, som supplering til gadesygeplejersken.

- Hvis man ansatte en SSP-medarbejder, der måske havde en sundshedsfaglig profil eller en meget pædagogisk tilgang, ville det være en fantastisk kombination. Ved ferie, sygdom eller behov kan han eller hun understøtte gadesygeplejersken, fortæller Hanne Klit og tilføjer, at denne til hver en tid vil have en livline til akutsygeplejersken.

- Vi (politikerne red.) taler så meget om at tænke på tværs af de forskellige områder. Her er der mulighed for virkelig at tænke på tværs, siger Hanne Klit og fortsætter:

- For økonomisk vil det være svært med to fuldtidsstillinger - en ekstra SSP-medarbejder og en gadesygeplejerske. Derfor er det vigtigt, vi tænker kreativt.

Det forslag har ikke været diskuteret i udvalgene endnu, men er en bold, der er nu spillet op.

Nu afventer udvalget en nærmere beskrivelse af, hvilke muligheder, der er for få endnu en gadesygeplejersken. Dernæst skal sagen tages videre til budgetforhandlingerne.