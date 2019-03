Miljøbevidst maskinmester vil lukke kraftvarmeværket i Svendborg i 2021 og i stedet for afbrænding af affald skaffe varme fra en gigantisk varmepumpe. Det vil både give billigere varme- og affaldspriser til forbrugerne, men der haster, for løsningen kræver et energitilskud på 30-40 millioner kroner, og den mulighed lukker med udgangen af 2020.