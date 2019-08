Forslag: Folk på offentlige ydelser får to uger fri i sommerferien

Karl Magnus Bidstrup (AL), der er medlem i byrådet og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, er kommet med et forslag i udvalget om, at folk på offentlige ydelser i to uger i juli kan blive aktiveringsfri. Så kan forældre holde mere fri med deres børn, lyder begrundelsen. Arkivfoto: Andreas Bastiansen

Står det til byrådsmedlem Karls Magnus Bidstrup (AL) skal folk på kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp have mulighed for en pause fra aktiveringsræset. Forslaget er godkendt i Beskæftigelses- og Ingegrationsudvalget og er nu sendt videre til administrationen.

Svendborg: To ugers fri selvom du er på offentlige ydelser. Sådan lyder et forslag i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Svendborg Kommune. Idémanden bag forslaget er byråds- og udvalgsmedlem Karl Magnus Bidstrup fra Alternativet, som gerne ser, at folk på integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp får to såkaldt aktiveringsfrie uger i sommerferiens højsæson - uge 29 og 30. - Vi har et voldsomt rigidt beskæftigelsessystem. I Alternativet synes vi, at vi har en forpligtigelse til at lempe det lidt, siger Karl Magnus Bidstrup om partiets forslag, som udover i Svendborg også er bragt på dagsordenen i Albertslund og Vordingborg Kommune. For som det ser ud i dag, har folk på integrationsydelse ikke ret til ferie i integrationsperioden, og kontant- og uddannelelseshjælpsmodtagere har først ret til ferie efter 12 måneders uafbrudt forløb. Det er ikke optimalt, mener Karl Magnus Bidstrup. Især ikke, hvis der er børn inde i billedet. - Idéen til det her kommer også af, at vi synes, at børnene også skal kunne holde ferie med deres forældre, selvom de er på ydelser, fortæller Karl Magsnus Bidstrup.

- Vi har et voldsomt rigidt beskæftigelsessystem. Vi synes, vi har en forpligtigelse til at lempe det lidt. Karl Magnus Bidstrup, Byrådsmedlem, Alternativet

Formand i Beskæftigelse- og Integrationsudvalget, Pia Dam (S), fortæller, at udvalget var enige om at gå videre med et forslag om, at folk på offentlige ydelser kan få to uger fri i juli. Arkivfoto: Michael Bager

En gråzone Ferie er måske så meget sagt. For det er med nogle forbehold, at folk på ydelser kan holde fri. Først og fremmest skal det gøres klart, at det er aktiveringsfri og ikke sommerferie - at rejse til udlandet er stadig forbudt. Hvis nogen fritages fra undervisningen på Lærdansk skolen, skal der alligevel laves en hjemmeopgave. Borgere i virksomhedspraktik kan kun få fri efter aftale med virksomhed og konsulent. Folk, der mangler job, skal stadig reagere på indkomne jobtilbud. Kan man overhovedet kalde det fri? - Jeg håber da, det bliver sådan. Men årsagen til de principper, er, at det er en gråzone. Det er nationalt vedtaget lovgivning, som er meget rigidt, så vi er nødt til at skrive os ud af, at det her ikke er ulovligt, siger Karl Magnus Bidstrup, der pointerer, at nogle andre kommuner allerede har en aktiveringsfri ordning. - Man skal reagere på indkomne jobtilbud, ikke nødvendigvis søge dem i de to uger, og borgeren vil ikke blive sendt i aktivering - altså nyttejob eller praktik, siger Karl Magnus Bidstrup og tilføjer. - Det bliver måske ikke ligesom at holde ferie, men det bliver så godt, som det kan inden for rammerne.

God velvilje I udvalget var der enighed om at gå videre med forslaget. Derfor er det godkendt, hvilket betyder, at administrationen nu skal kigge på det. Herfra kan det gå i to retninger, fortæller udvalgsformand Pia Dam. - Enten kommer administrationen med en indstilling til, at det godt kan lade sig gøre. Eller også finder de ud af, at vi ikke kan på grund af loven, siger Pia Dam. Både Karl Magnus Bidstrup og Pia Dam mener dog, at der er gode chancer for, at forslaget går igennem. - Grunden til vi er ret enige om det i udvalget, er, at vi gerne vil tænke på de mennesker, der har børn. Så kan børnene blive taget ud af institutionerne og opleve, at de har lidt sommerferie med deres forældre. Det synes vi, er vigtigt, fortæller Pia Dam.