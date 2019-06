Lørdag var sidste torvedag inden valget, og dermed også sidste chance for håbefulde folketingskandidater for at gøre hoserne grønne over for byens borgere på torvet. Men batter det noget? Ombestemmer vi vælgere os i sidste øjeblik? Ja, til begge spørgsmål, vurderer to forskere i vælgeradfærd.